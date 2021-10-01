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Северная Корея испытала новую зенитную ракету

01 октября 2021 09:57
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Новости КНДР. Северная Корея провела очередной запуск ракеты. Это уже второе за неделю испытание нового вооружения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Северная Корея испытала новую зенитную ракету-1

Как сообщили в КНДР, оно было проведено, чтобы проверить практичность пусковой установки, радиолокатора и улучшить боевые характеристики ракеты.  

Северная Корея испытала новую зенитную ракету-4

Южную Корею и Японию пугает то, что КНДР получит оружие, способное нести ядерный заряд. Аналитики считают, что этим Северная Корея хочет вынудить США снять или ослабить санкции в обмен на прекращение разработки своей ядерной программы.  

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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