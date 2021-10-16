Польские депутаты поддержали законопроект об изгнании мигрантов. В ООН уже раскритиковали документ

Новости Польши. Если антимигрантские законодательные новшества пройдут полное согласование всех инстанций, то проявлять бесчеловечность к беженцам Варшава сможет совершенно легально. Речь о законопроекте об изгнании мигрантов, накануне поддержанном польскими депутатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ уже раскритиковали в ООН. В организации считают, что он противоречит международному праву и законодательству ЕС и лишь усугубит страдания людей, вынужденных бежать. Согласно нововведениям, власти смогут не рассматривать обращение об убежище, если человек пересек границу незаконно. Кроме того, задержанные на месте мигранты должны будут покинуть территорию Польши. Также им может быть запрещен въезд на срок от шести месяцев до трех лет.