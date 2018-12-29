Новости Украины. В Донбассе вступило в силу новогоднее перемирие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующая договоренность была достигнута Контактной группой по урегулированию ситуации на востоке Украины 27 декабря.

И это уже 22-я попытка прекратить боевые действия на линии соприкосновения. До этого здесь действовало так называемое «школьное перемирие».

Самым успешным был режим прекращения огня в 2016 году. Без нарушений он соблюдался в течение шести недель. Однако и нынешние договоренности приносят свои плоды. По итогам последних нескольких перемирий было зафиксировано устойчивое снижение обстрелов.