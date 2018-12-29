В небе над Индией едва не столкнулись три самолета

Новости Индии. Три самолета едва не столкнулись в небе над Индией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воздушные лайнеры нидерландской, тайваньской и американской авиакомпаний с сотнями пассажиров шли на одной высоте.
Новости Индии. Три самолета едва не столкнулись в небе над Индией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воздушные лайнеры нидерландской, тайваньской и американской авиакомпаний с сотнями пассажиров шли на одной высоте.
На бортах двух лайнеров сработала система предупреждения столкновений. Благодаря слаженной работе авиадиспетчеров и приборам оповещения, самолеты удалось «развести».
Инцидентом занимается отдел по расследованию авиационных происшествий Индии. В ведомстве уже заявили, что намерены вызвать пилотов, которые находились за штурвалами воздушных судов.