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Домрачева примет участие в Рождественской гонке по биатлону в Германии

29 декабря 2018 11:54
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Новости Беларуси. Рождественская гонка по биатлону пройдет в немецком Гельзенкирхене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В соревнованиях традиционно принимают участие многие легендарные спортсмены.

Домрачева примет участие в Рождественской гонке по биатлону в Германии-1

На старт выйдет и самая титулованная спортивная пара – белоруска Дарья Домрачева и ее супруг Уле-Эйнар Бьорндален.

Масс-старт на «Фельтинс-Арене» начнется в 20.15, а в 21.30 состоится гонка преследования.

Домрачева примет участие в Рождественской гонке по биатлону в Германии-4

# Биатлон # Фотофакт

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