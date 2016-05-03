Небоскрёб горит в китайском Нанкине: огнём объято офисное здание в деловом квартале

Новости Китая. В китайском Нанкине вспыхнул небоскрёб. Огнём объято 26-этажное здание в деловом квартале города. По имеющимся данным, в нём находились офисы и помещения компании, которая занимается поставкой оборудования для химической промышленности.

На месте инцидента уже работают пожарные бригады. На данный момент пожар практически потушен.

Возгорание, скорее всего, произошло на шестом этаже здания из-за неисправности центральной системы вентиляции. В настоящее время специалисты обследуют помещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.