В 54-й раз в мире прошла акция День Земли

Каких только чудес не бывает. По всей планете накануне отмечали День Земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом параде каждый мог провозгласить себя бунтарем со свалки, а фантазия порой била через край. Ежегодный праздник окружающей среды прошел уже в 54-й раз. Он призван привлечь внимание к проблемам экологии. Многие страны сильно обеспокоены климатическими изменениями. По прогнозам специалистов, средние глобальные температуры на земле могут достичь рекордных максимумов в 2023-м либо уже в 2024 году.