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В 54-й раз в мире прошла акция День Земли

23 апреля 2023 10:48
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Каких только чудес не бывает. По всей планете накануне отмечали День Земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В 54-й раз в мире прошла акция День Земли-1

Люди старались отличиться на каждом континенте. В Америке устроили парад предметов искусства из вторсырья. На улицах небольшого городка демонстрировали мобильные скульптуры, приводимые в движение людьми.  

В 54-й раз в мире прошла акция День Земли-4

В этом параде каждый мог провозгласить себя бунтарем со свалки, а фантазия порой била через край. Ежегодный праздник окружающей среды прошел уже в 54-й раз. Он призван привлечь внимание к проблемам экологии. Многие страны сильно обеспокоены климатическими изменениями. По прогнозам специалистов, средние глобальные температуры на земле могут достичь рекордных максимумов в 2023-м либо уже в 2024 году.  

# Экология # Фотофакт

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