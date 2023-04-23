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Центробанк Аргентины поднял базовую учётную ставку до 81%

23 апреля 2023 13:54
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Новости Аргентины. Центральный банк Аргентины поднял базовую учетную ставку рефинансирования на 3 %. Теперь она составляет 81 %, а это максимум, зафиксированный в стране за последние несколько лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Центробанк Аргентины поднял базовую учётную ставку до 81%-1

Пойти на ужесточение кредитно-денежной политики Аргентина была вынуждена из-за высочайшей инфляции в стране. Напомним, ранее она превысила 100 % и с тех пор остается на этом предельно высоком уровне. Усугубляют экономическую ситуацию сокращение валютных резервов и низкий курс национальной валюты.  

# Экономический кризис # Новости Аргентины # Фотофакт

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