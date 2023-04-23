Центробанк Аргентины поднял базовую учётную ставку до 81%

Новости Аргентины. Центральный банк Аргентины поднял базовую учетную ставку рефинансирования на 3 %. Теперь она составляет 81 %, а это максимум, зафиксированный в стране за последние несколько лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.