Центробанк Аргентины поднял базовую учётную ставку до 81%

Новости Аргентины. Центральный банк Аргентины поднял базовую учетную ставку рефинансирования на 3 %. Теперь она составляет 81 %, а это максимум, зафиксированный в стране за последние несколько лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Аргентины. Центральный банк Аргентины поднял базовую учетную ставку рефинансирования на 3 %. Теперь она составляет 81 %, а это максимум, зафиксированный в стране за последние несколько лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пойти на ужесточение кредитно-денежной политики Аргентина была вынуждена из-за высочайшей инфляции в стране. Напомним, ранее она превысила 100 % и с тех пор остается на этом предельно высоком уровне. Усугубляют экономическую ситуацию сокращение валютных резервов и низкий курс национальной валюты.