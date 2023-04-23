Deutsche Bank анонсировал массовое сокращение работников

Новости Германии. Крупнейший банк Германии анонсировал массовые сокращения. О планах уволить часть сотрудников заявил исполнительный директор Deutsche Bank. Он также отметил, что в компании снизят число членов совета директоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в марте акции банка в ходе торгов на бирже упали более чем на 13 процентов, побив рекорд последних пяти месяцев. А привели к этому опасения инвесторов насчет стабильности европейского банковского сектора. Поводом для беспокойства стало банкротство компании Силиконовой долины и поглощение швейцарского Credit Suisse его конкурентом.