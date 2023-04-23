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Deutsche Bank анонсировал массовое сокращение работников

23 апреля 2023 13:53
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Новости Германии. Крупнейший банк Германии анонсировал массовые сокращения. О планах уволить часть сотрудников заявил исполнительный директор Deutsche Bank. Он также отметил, что в компании снизят число членов совета директоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Deutsche Bank анонсировал массовое сокращение работников -1

Напомним, в марте акции банка в ходе торгов на бирже упали более чем на 13 процентов, побив рекорд последних пяти месяцев. А привели к этому опасения инвесторов насчет стабильности европейского банковского сектора. Поводом для беспокойства стало банкротство компании Силиконовой долины и поглощение швейцарского Credit Suisse его конкурентом.  

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

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