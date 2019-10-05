В день рождения Рамзана Кадырова Александр Лукашенко поздравил чеченский народ и жителей Грозного с Днём города

Новости России. В Грозном отмечают День города. Столице Чеченской Республики исполняется 201 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улицах развернулись праздничные гулянья, состоялся торжественный митинг. На центральной площади организовали большой концерт, а завершится день грандиозным фейерверком.

Стоит отметить, что современный Грозный становится все более благоустроенным, комфортным и привлекательным для жителей и туристов.

В день рождения Рамзана Кадырова весь чеченский народ и жителей возрожденного Грозного с Днем города поздравил Александр Лукашенко.