Переодетый в полицейского мужчина устроил стрельбу в Канаде. Убиты 16 человек

Новости Канады. Число жертв в результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 16, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не исключено, что эта цифра будет расти. 51-летний мужчина в форме полицейского открыл стрельбу по людям в городе Портапик, а затем и в других населенных пунктах в радиусе 50 километров.