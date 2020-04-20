Переодетый в полицейского мужчина устроил стрельбу в Канаде. Убиты 16 человек

Новости Канады. Число жертв в результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 16, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Канады. Число жертв в результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 16, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не исключено, что эта цифра будет расти. 51-летний мужчина в форме полицейского открыл стрельбу по людям в городе Портапик, а затем и в других населенных пунктах в радиусе 50 километров.
Передвигался преступник на патрульной машине. Спустя 12 часов преследования правоохранители перехватили злоумышленника. Завязалась перестрелка.
Подозреваемого ликвидировали, несколько стражей порядка были убиты. По данным правоохранителей, одетый в форму полицейского злоумышленник не имел отношения к стражам порядка. Мотивы преступника пока не установлены. Инцидент с терроризмом не связывают.