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В Египте за ношение никаба в общественных местах могут начать штрафовать

05 ноября 2018 08:49
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Новости Египта. Никаб могут запретить в Египте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий законопроект уже поступил в разработку.

В Египте за ношение никаба в общественных местах могут начать штрафовать-1

Власти страны намерены упразднить ношение этого головного убора в общественных местах, поскольку подобные элементы одежды мешают идентификации личности.

Для нарушителей планируют установить штраф в размере 56 долларов, который увеличится вдвое в случае повторного нарушения.

# Одежда # Фотофакт

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