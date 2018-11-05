В Египте за ношение никаба в общественных местах могут начать штрафовать

Новости Египта. Никаб могут запретить в Египте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий законопроект уже поступил в разработку.
Новости Египта. Никаб могут запретить в Египте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий законопроект уже поступил в разработку.
Власти страны намерены упразднить ношение этого головного убора в общественных местах, поскольку подобные элементы одежды мешают идентификации личности.
Для нарушителей планируют установить штраф в размере 56 долларов, который увеличится вдвое в случае повторного нарушения.