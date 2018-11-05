Обзорная миссия МВФ приступила к работе в Минске

Новости Беларуси. Обзорная миссия Международного валютного фонда 5 ноября приступила к работе в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Консультации с правительством и оценка текущей экономической ситуации – основная цель экспертов.
Новости Беларуси. Обзорная миссия Международного валютного фонда 5 ноября приступила к работе в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Консультации с правительством и оценка текущей экономической ситуации – основная цель экспертов.
Группу возглавляет заместитель начальника отдела стран Северо-Восточной Европы европейского департамента МВФ Жак Миньян.