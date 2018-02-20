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Церковные шпили в Британии будут использовать для раздачи беспроводного интернета

20 февраля 2018 09:12
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Новости Великобритании. Церковные шпили в Британии теперь будут использовать для раздачи беспроводного интернета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Церковные шпили в Британии будут использовать для раздачи беспроводного интернета-1

Соответствующее соглашение между властями и представителями религиозной организации уже подписано.  

Речь идет не обо всех храмах, а лишь о тех, которые находятся в сельской местности. Как правило, они расположены в самом центре небольших населенных пунктов, что позволит обеспечить лучший сигнал и равномерное покрытие сети для жителей.  

Церковные шпили в Британии будут использовать для раздачи беспроводного интернета-4

# Интернет # Фотофакт

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