Церковные шпили в Британии будут использовать для раздачи беспроводного интернета

Новости Великобритании. Церковные шпили в Британии теперь будут использовать для раздачи беспроводного интернета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующее соглашение между властями и представителями религиозной организации уже подписано.

Речь идет не обо всех храмах, а лишь о тех, которые находятся в сельской местности. Как правило, они расположены в самом центре небольших населенных пунктов, что позволит обеспечить лучший сигнал и равномерное покрытие сети для жителей.