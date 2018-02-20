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Атомные электростанции с 16 реакторами планируют запустить в Саудовской Аравии в ближайшие 20 лет

20 февраля 2018 09:08
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Новости Саудовской Аравии. Власти Саудовской Аравии планируют в ближайшие 20 лет ввести в эксплуатацию ряд атомных электростанций с 16-тью реакторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Атомные электростанции с 16 реакторами планируют запустить в Саудовской Аравии в ближайшие 20 лет-1

Сейчас королевство ведет переговоры, касающиеся строительства АЭС, по меньшей мере с десятью странами. На программу планируют выделить порядка 80 миллиардов долларов.  

Предполагается, что работать станции будут за счет топлива, созданного из собственных залежей урана, что позволит экономить нефть.  

# Фотофакт # Электроснабжение

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