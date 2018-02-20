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Президент Казахстана утвердил новый алфавит на основе латиницы. Какие внесены изменения?

20 февраля 2018 08:58
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Новости Казахстана. Президент Казахстана утвердил новый алфавит на основе латиницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На его официальном сайте уже разместили соответствующий указ.  

Президент Казахстана утвердил новый алфавит на основе латиницы. Какие внесены изменения?-1

В отличие от предыдущего варианта, новая буквица почти не содержит апострофов, что значительно облегчает письмо и чтение. Также были введены диграфы. Количество символов осталось неизменным – 32.  

Напомним, переход на латиницу в Казахстане будет осуществляться поэтапно до 2025 года. С 2021 на ней будут выдаваться паспорта, а начиная с 2024, на латинице начнут вещать государственные средства массовой информации.  

# Фотофакт # Язык

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