Самолет РФ уничтожил солдат ВСУ «умными» бомбами

В ходе спецоперации на Купянском направлении российский бомбардировщик Су-34 поразил вражеские позиции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Экипаж Су-34 совершил боевой вылет и ликвидировал все цели с помощью фугасных авиационных бомб с универсальным модулем контроля и корректировки. Это дало возможность нанести точный удар, минуя зону ПВО противника.

После выполнения задания самолет вернулся на аэродром. На видео, опубликованных ведомством, показаны подготовка самолета к вылету, его полет и возвращение на аэродром. Армейская авиация РФ выполняет различные задачи, в том числе сопровождение колонн, поражение бронетехники ВСУ и доставку десантников.