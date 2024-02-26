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Самолет РФ уничтожил солдат ВСУ «умными» бомбами

26 февраля 2024 11:40
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В ходе спецоперации на Купянском направлении российский бомбардировщик Су-34 поразил вражеские позиции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Экипаж Су-34 совершил боевой вылет и ликвидировал все цели с помощью фугасных авиационных бомб с универсальным модулем контроля и корректировки. Это дало возможность нанести точный удар, минуя зону ПВО противника.

После выполнения задания самолет вернулся на аэродром. На видео, опубликованных ведомством, показаны подготовка самолета к вылету, его полет и возвращение на аэродром. Армейская авиация РФ выполняет различные задачи, в том числе сопровождение колонн, поражение бронетехники ВСУ и доставку десантников.

# Международная политика

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