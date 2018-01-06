В аэропорту Торонто Boeing, на борту которого находились 168 пассажиров, столкнулся с другим самолетом

Новости Канады. К событиям за рубежом. В аэропорту Торонто столкнулись два самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел у одного из терминалов. Известно, что Boeing, на борту которого находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа, на подъезде к пассажирскому «рукаву» столкнулся с другим самолетом.