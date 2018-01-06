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В аэропорту Торонто Boeing, на борту которого находились 168 пассажиров, столкнулся с другим самолетом

06 января 2018 12:24
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Новости Канады. К событиям за рубежом. В  аэропорту  Торонто столкнулись два самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропорту Торонто Boeing, на борту которого находились 168 пассажиров, столкнулся с другим самолетом-1

Инцидент произошел у одного из терминалов. Известно, что Boeing, на борту которого находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа, на подъезде к пассажирскому «рукаву» столкнулся с другим самолетом.

В аэропорту Торонто Boeing, на борту которого находились 168 пассажиров, столкнулся с другим самолетом-3

В результате столкновения первый лайнер получил повреждения крыла и хвоста. На борту второго начался пожар. По имеющейся информации, в салоне людей не было. На месте работают экстренные службы.

В аэропорту Торонто Boeing, на борту которого находились 168 пассажиров, столкнулся с другим самолетом-5

# Фотофакт # Авария

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