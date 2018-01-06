В городе Санта-Кларита в Центре ухода за детьми мужчина застрелил свою жену и двое детей

Мужчина открыл огонь в центре ухода за детьми. Погибли четыре человека, включая одного ребёнка. По предварительной версии, стрельбу открыл один из посетителей.

Сразу мужчина убил свою жену, которая работала в данном центре, а затем застрелил двоих детей в возрасте 20 и 11 лет. После чего он совершил самоубийство. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.