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В городе Санта-Кларита в Центре ухода за детьми мужчина застрелил свою жену и двое детей

06 января 2018 13:20
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Новости США. Семейная драма разыгралась в американском городе Санта-Кларита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе Санта-Кларита в Центре ухода за детьми мужчина застрелил свою жену и двое детей -1

Мужчина открыл огонь в центре ухода за детьми. Погибли четыре человека, включая одного ребёнка. По предварительной версии, стрельбу открыл один из посетителей.

В городе Санта-Кларита в Центре ухода за детьми мужчина застрелил свою жену и двое детей -3

Сразу мужчина убил свою жену, которая работала в данном центре, а затем застрелил двоих детей в возрасте 20 и 11 лет. После чего он совершил самоубийство. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

 

В городе Санта-Кларита в Центре ухода за детьми мужчина застрелил свою жену и двое детей -6

# Фотофакт # Убийство

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