В городе Санта-Кларита в Центре ухода за детьми мужчина застрелил свою жену и двое детей

Новости США. Семейная драма разыгралась в американском городе Санта-Кларита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Семейная драма разыгралась в американском городе Санта-Кларита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчина открыл огонь в центре ухода за детьми. Погибли четыре человека, включая одного ребёнка. По предварительной версии, стрельбу открыл один из посетителей.
Сразу мужчина убил свою жену, которая работала в данном центре, а затем застрелил двоих детей в возрасте 20 и 11 лет. После чего он совершил самоубийство. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.