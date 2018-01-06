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Сильные снегопады обрушились на северо-запад Италии

06 января 2018 13:15
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Новости Италии. Местами в регионе уровень снега достигает почти двухметровой высоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные снегопады обрушились на северо-запад Италии-1

Закрыта дорога, связывающая знаменитый итальянский «белый» курорт с остальным миром.

Сильные снегопады обрушились на северо-запад Италии-3

Власти предупреждают местное население о возможности схода лавин.

Сильные снегопады обрушились на северо-запад Италии-5

Все экстренные службы приведены в повышенную готовность. Специалисты отслеживают ситуацию в горах.

Сильные снегопады обрушились на северо-запад Италии-7

# Снегопады # Фотофакт

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