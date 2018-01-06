Сильные снегопады обрушились на северо-запад Италии

Новости Италии. Местами в регионе уровень снега достигает почти двухметровой высоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Местами в регионе уровень снега достигает почти двухметровой высоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Закрыта дорога, связывающая знаменитый итальянский «белый» курорт с остальным миром.
Власти предупреждают местное население о возможности схода лавин.
Все экстренные службы приведены в повышенную готовность. Специалисты отслеживают ситуацию в горах.