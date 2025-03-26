Прикрываясь миром, готовясь к войне. Польша создает фонд обороны и безопасности на 30 миллиардов злотых, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все бы ничего, но эти деньги предназначались для других целей.

Сумму ЕС выделял для постпандемийного восстановления экономики страны. Но, судя по всему, для демократичной Польши это не приоритет. Варшава вложит миллиарды в убежища, инфраструктуру двойного назначения и развитие польских оружейных компаний. Об этом с гордостью сообщили в Минфине. Его глава также добавила, что страна – первая, где создали подобный фонд. Что касается военных амбиций, Польша действительно в числе лидеров. В текущем году она планирует увеличить свои расходы на оборону до 5 % от ВВП. Эти планы полностью соответствуют курсу Евросоюза, где предлагают в течение ближайших 4 лет изыскать 650 миллиардов евро на военные инвестиции за счет сокращения расходов бюджета и привлечения новых госкредитов.