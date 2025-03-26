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Польша создаёт фонд обороны и безопасности на 30 млрд злотых

26 марта 2025 07:38
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Прикрываясь миром, готовясь к войне. Польша создает фонд обороны и безопасности на 30 миллиардов злотых, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все бы ничего, но эти деньги предназначались для других целей.

Польша создаёт фонд обороны и безопасности на 30 млрд злотых-2

Сумму ЕС выделял для постпандемийного восстановления экономики страны. Но, судя по всему, для демократичной Польши это не приоритет. Варшава вложит миллиарды в убежища, инфраструктуру двойного назначения и развитие польских оружейных компаний. Об этом с гордостью сообщили в Минфине. Его глава также добавила, что страна – первая, где создали подобный фонд. Что касается военных амбиций, Польша действительно в числе лидеров. В текущем году она планирует увеличить свои расходы на оборону до 5 % от ВВП. Эти планы полностью соответствуют курсу Евросоюза, где предлагают в течение ближайших 4 лет изыскать 650 миллиардов евро на военные инвестиции за счет сокращения расходов бюджета и привлечения новых госкредитов.

# Международная политика

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