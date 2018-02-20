В Дании мужчина вышел из тюрьмы, с топором напал на молодую пару и ограбил банк

В первом случае накинулся с топором на молодую пару, а на следующий день ограбил банк. 20 февраля в одном из отелей Копенгагена он был взят под стражу. Выяснилось, что две недели назад этот человек вышел из тюрьмы, где провел три года за вооруженные ограбления.