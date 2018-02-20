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В Дании мужчина вышел из тюрьмы, с топором напал на молодую пару и ограбил банк

20 февраля 2018 20:27
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Новости Дании. В Дании задержан мужчина, который за минувшие двое суток совершил сразу несколько дерзких нападений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Дании мужчина вышел из тюрьмы, с топором напал на молодую пару и ограбил банк-1

  

В первом случае накинулся с топором на молодую пару, а на следующий день ограбил банк. 20 февраля в одном из отелей Копенгагена он был взят под стражу. Выяснилось, что две недели назад этот человек вышел из тюрьмы, где провел три года за вооруженные ограбления.  

# Фотофакт # Нападение

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