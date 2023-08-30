В Чили учителя объявили бессрочную забастовку – они требуют лучших условий, зарплат и пенсий

Новости Чили. Чилийские учителя объявили бессрочную забастовку. Тысячи педагогов собрались у президентского дворца, чтобы обратить внимание на свое бедственное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они требуют улучшения условий труда, повышения зарплаты и пенсий, а также защиты от насилия в школах. Кроме того, по мнению протестующих, необходимо срочно провести реформу системы образования, которая переживает глубокий кризис из-за недостатка финансирования. Как заявили в профсоюзе, забастовка продлится пока власти не пойдут навстречу людям.