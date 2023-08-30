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В Чили учителя объявили бессрочную забастовку – они требуют лучших условий, зарплат и пенсий

30 августа 2023 07:05
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Новости Чили. Чилийские учителя объявили бессрочную забастовку. Тысячи педагогов собрались у президентского дворца, чтобы обратить внимание на свое бедственное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чили учителя объявили бессрочную забастовку – они требуют лучших условий, зарплат и пенсий-1

Они требуют улучшения условий труда, повышения зарплаты и пенсий, а также защиты от насилия в школах. Кроме того, по мнению протестующих, необходимо срочно провести реформу системы образования, которая переживает глубокий кризис из-за недостатка финансирования. Как заявили в профсоюзе, забастовка продлится пока власти не пойдут навстречу людям.

# Забастовка # Новости Чили # Фотофакт

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