Bloomberg: расширение БРИКС – это провал лидерства США

Издание отмечает растущую потребность в поиске альтернативы существующему миропорядку. Нынешние глобальные правила и институты учитывают интересы не всех стран, а потому те стремятся к созданию новых объединений или расширению уже имеющихся. Так, с января 2024 года еще шесть государств присоединятся к БРИКС.