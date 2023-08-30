Bloomberg: расширение БРИКС – это провал лидерства США

Расширение БРИКС означает провал лидерства США. Такое мнение опубликовано в материале информагентства Bloomberg, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Расширение БРИКС означает провал лидерства США. Такое мнение опубликовано в материале информагентства Bloomberg, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Издание отмечает растущую потребность в поиске альтернативы существующему миропорядку. Нынешние глобальные правила и институты учитывают интересы не всех стран, а потому те стремятся к созданию новых объединений или расширению уже имеющихся. Так, с января 2024 года еще шесть государств присоединятся к БРИКС.