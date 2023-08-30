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Bloomberg: расширение БРИКС – это провал лидерства США

30 августа 2023 06:47
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Расширение БРИКС означает провал лидерства США. Такое мнение опубликовано в материале информагентства Bloomberg, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Bloomberg: расширение БРИКС – это провал лидерства США-1

Издание отмечает растущую потребность в поиске альтернативы существующему миропорядку. Нынешние глобальные правила и институты учитывают интересы не всех стран, а потому те стремятся к созданию новых объединений или расширению уже имеющихся. Так, с января 2024 года еще шесть государств присоединятся к БРИКС.

# Международная политика # Фотофакт

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