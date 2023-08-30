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Магазинные воры за год украли товаров на миллиард фунтов стерлингов у английских супермаркетов

30 августа 2023 06:47
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Новости Великобритании. За последний год британские ритейлеры потеряли миллиард фунтов стерлингов из-за магазинных краж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Магазинные воры за год украли товаров на миллиард фунтов стерлингов у английских супермаркетов-1

Розничные сети борются с данным явлением по-разному. Одни усиливают меры безопасности, другие решили предлагать дежурным офицерам бесплатно кофе и чай, рассчитывая, что простое присутствие полицейских в магазинах, или их машин на стоянках заставит воров изменить свои планы.

# Кража # Новости Великобритании # Фотофакт

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