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В Чили неизвестные напали на грузовой поезд, который сошёл с рельсов

03 ноября 2021 08:47
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Новости Чили. В Чили сошел с рельсов грузовой поезд. Сразу после ЧП на состав напали неизвестные, подожгли локомотив и несколько вагонов. О жертвах и пострадавших не сообщается, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чили неизвестные напали на грузовой поезд, который сошёл с рельсов-1

Власти региона назвали произошедшее терактом, так как в ходе расследования выяснилось, что пути были повреждены специально. Кто и зачем совершил нападение, пока неизвестно. Стоит отметить, что в последнее время на юге Чили участились диверсии с поджогами домов, машин и техники.

# Нападение # Фотофакт

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