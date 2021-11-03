В Чили неизвестные напали на грузовой поезд, который сошёл с рельсов

Новости Чили. В Чили сошел с рельсов грузовой поезд. Сразу после ЧП на состав напали неизвестные, подожгли локомотив и несколько вагонов. О жертвах и пострадавших не сообщается, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти региона назвали произошедшее терактом, так как в ходе расследования выяснилось, что пути были повреждены специально. Кто и зачем совершил нападение, пока неизвестно. Стоит отметить, что в последнее время на юге Чили участились диверсии с поджогами домов, машин и техники.