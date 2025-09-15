В Берлине прошла масштабная акция протеста против политики властей

Масштабная акция протеста парализовала дорожное движение в центре Берлина. Более 10 тысяч человек вышли на улицы столицы ФРГ, выступая против внешней политики правительства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митингующие обвинили власти в соучастии в кровопролитии в Газе. Демонстранты призвали прекратить поставки оружия в Израиль. К протестующим присоединились видные немецкие политики, артисты и музыканты. Власти Берлина были против проведения акции и пытались ее запретить, однако организаторы через суд добились разрешения.