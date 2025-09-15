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В Берлине прошла масштабная акция протеста против политики властей

15 сентября 2025 05:52
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Масштабная акция протеста парализовала дорожное движение в центре Берлина. Более 10 тысяч человек вышли на улицы столицы ФРГ, выступая против внешней политики правительства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Берлине прошла масштабная акция протеста против политики властей-2

Митингующие обвинили власти в соучастии в кровопролитии в Газе. Демонстранты призвали прекратить поставки оружия в Израиль. К протестующим присоединились видные немецкие политики, артисты и музыканты. Власти Берлина были против проведения акции и пытались ее запретить, однако организаторы через суд добились разрешения. 

# Германия # Протесты

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