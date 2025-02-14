Прямой эфир

В Чили горбатый кит проглотил молодого мужчину и выплюнул его

14 февраля 2025 12:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Горбатый кит пытался проглотить, но выплюнул молодого жителя Чили Адриана Симанкаса, который плыл в Магеллановом проливе на надувной лодке. Об этом пишет РИА Новости.

В Чили горбатый кит проглотил молодого мужчину и выплюнул его-1

Фото: изображение сгенерировано ИИ

Этот инцидент произошел 8 февраля у берегов города Пунта-Аренас. Почувствовав удар по спине, Симанкас оказался внутри тела кита, но был выброшен на поверхность. Он вспомнил о Пиноккио, которого также проглотил кит. Симанкас остался цел и невредим, а его отец снял этот инцидент на видео. 

Горбатые киты питаются планктоном и редко нападают на людей.

# Животные # Несчастный случай

Другие новости рубрики

Все новости
Захарова связала провокацию на ЧАЭС и конференцию в Мюнхене
14 февраля 2025 11:47

Захарова связала провокацию на ЧАЭС и конференцию в Мюнхене

МАГАТЭ: на ЧАЭС прогремел взрыв и возник пожар
14 февраля 2025 11:07

МАГАТЭ: на ЧАЭС прогремел взрыв и возник пожар

В Нью-Йорке тысячи людей вышли на улицы против политики Трампа
14 февраля 2025 10:46

В Нью-Йорке тысячи людей вышли на улицы против политики Трампа