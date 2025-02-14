В Чили горбатый кит проглотил молодого мужчину и выплюнул его

Горбатый кит пытался проглотить, но выплюнул молодого жителя Чили Адриана Симанкаса, который плыл в Магеллановом проливе на надувной лодке. Об этом пишет РИА Новости.

Этот инцидент произошел 8 февраля у берегов города Пунта-Аренас. Почувствовав удар по спине, Симанкас оказался внутри тела кита, но был выброшен на поверхность. Он вспомнил о Пиноккио, которого также проглотил кит. Симанкас остался цел и невредим, а его отец снял этот инцидент на видео.

Горбатые киты питаются планктоном и редко нападают на людей.