В Нью-Йорке тысячи людей вышли на улицы против политики Трампа

В США накаляется противостояние между людьми и властями. Социальный взрыв спровоцировали первые решения администрации Трампа. В Нью-Йорке тысячи людей вышли на улицы, протестуя против миграционной политики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они прошли по мегаполису, требуя прекратить многочисленные полицейские рейды, которые сопровождаются неоправданным насилием. Людей избивают, держат в переполненных камерах и относятся к ним как к опасным преступникам. Под раздачу попадают все без разбора, даже иностранцы, которые находятся в стране на законных основаниях. Протестующие считают, что подобное обращение – это нарушение прав человека. Остается добавить, что уже 14 штатов США подали иск против Дональда Трампа и главы Департамента государственной эффективности Илона Маска, обвинив их в безграничной власти и нарушении Конституции.