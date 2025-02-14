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В Нью-Йорке тысячи людей вышли на улицы против политики Трампа

14 февраля 2025 10:46
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В США накаляется противостояние между людьми и властями. Социальный взрыв спровоцировали первые решения администрации Трампа. В Нью-Йорке тысячи людей вышли на улицы, протестуя против миграционной политики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Йорке тысячи людей вышли на улицы против политики Трампа-2

Они прошли по мегаполису, требуя прекратить многочисленные полицейские рейды, которые сопровождаются неоправданным насилием. Людей избивают, держат в переполненных камерах и относятся к ним как к опасным преступникам. Под раздачу попадают все без разбора, даже иностранцы, которые находятся в стране на законных основаниях. Протестующие считают, что подобное обращение – это нарушение прав человека. Остается добавить, что уже 14 штатов США подали иск против Дональда Трампа и главы Департамента государственной эффективности Илона Маска, обвинив их в безграничной власти и нарушении Конституции.

# Акции протеста

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