МАГАТЭ: на ЧАЭС прогремел взрыв и возник пожар

По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, инцидент в Чернобыле и активизация военной деятельности в районе Запорожской АЭС повышают ядерные риски. МАГАТЭ по-прежнему находится в состоянии высокой готовности. Об этом пишет РИА Новости.

В ночь на 14 февраля взрыв рядом с защитной конструкцией Чернобыльской АЭС вызвал пожар. Уровни радиации оставались в норме, жертв не было.

Видеозапись удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС спровоцировала обвинения между Киевом и Москвой, где российская сторона назвала удар провокацией в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности.