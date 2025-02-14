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МАГАТЭ: на ЧАЭС прогремел взрыв и возник пожар

14 февраля 2025 11:07
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По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, инцидент в Чернобыле и активизация военной деятельности в районе Запорожской АЭС повышают ядерные риски. МАГАТЭ по-прежнему находится в состоянии высокой готовности. Об этом пишет РИА Новости.

МАГАТЭ: на ЧАЭС прогремел взрыв и возник пожар-1

Фото: pixabay

В ночь на 14 февраля взрыв рядом с защитной конструкцией Чернобыльской АЭС вызвал пожар. Уровни радиации оставались в норме, жертв не было. 

Видеозапись удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС спровоцировала обвинения между Киевом и Москвой, где российская сторона назвала удар провокацией в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности.

# ЧП # АЭС # Авария на Чернобыльской АЭС

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