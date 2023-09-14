В Чили бастуют медики – более 7 тысяч работников сферы попали под сокращение после пандемии

Новости Чили. В Сантьяго бастуют медицинские работники. Они призывают Министерство здравоохранения выполнить свои обязательства перед народом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь об ответственности государства за наличие для граждан рабочих мест. Во время пандемии больницы Чили оперативно увеличили штат сотрудников. Теперь необходимость в таком количестве специалистов отпала. В результате более 7 тысяч медиков попали под сокращение и остались без работы. Пока взаимопонимания между бастующими и работодателями нет, стачка продолжается.