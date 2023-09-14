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В Чили бастуют медики – более 7 тысяч работников сферы попали под сокращение после пандемии

14 сентября 2023 08:32
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Новости Чили. В Сантьяго бастуют медицинские работники. Они призывают Министерство здравоохранения выполнить свои обязательства перед народом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чили бастуют медики – более 7 тысяч работников сферы попали под сокращение после пандемии-1

Речь об ответственности государства за наличие для граждан рабочих мест. Во время пандемии больницы Чили оперативно увеличили штат сотрудников. Теперь необходимость в таком количестве специалистов отпала. В результате более 7 тысяч медиков попали под сокращение и остались без работы. Пока взаимопонимания между бастующими и работодателями нет, стачка продолжается.

# Забастовка # Новости Чили # Фотофакт

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