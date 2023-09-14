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Литва заблокирует 53 IP-адреса, по которым доступны российские телеканалы

14 сентября 2023 08:32
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Прибалтика снова демонстрирует политику отмены. Литва пытается бороться с российским ТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва заблокирует 53 IP-адреса, по которым доступны российские телеканалы-1

Комиссия по телевидению и радиовещанию приняла решение заблокировать 53 IP-адреса. Ранее они давали возможность пользователям смотреть основные российские телепрограммы, трансляция которых запрещена Вильнюсом. Напомним, Евросоюз ввел санкции против ряда российских медиахолдингов. Их лицензии на вещание в Европе были приостановлены.

# Международная политика # Фотофакт

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