Польские перевозчики на время приостановят блокаду погранпереходов на границе с Украиной

Забастовки прекратятся минимум до 1 марта. Вместе с тем, как отмечают активисты, подписанный документ означает не конец протестов, а лишь их приостановку. Напомним, в ноябре польские перевозчики заблокировали сначала три, а позже четыре основных КПП на границе с Украиной. Протестующие требовали отмены льгот, которые Евросоюз предоставил украинским дальнобойщикам.