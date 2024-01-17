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Польские перевозчики на время приостановят блокаду погранпереходов на границе с Украиной

17 января 2024 07:06
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Польские перевозчики приостановят блокаду трех погранпереходов с Украиной. Стороны подписали соглашение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские перевозчики на время приостановят блокаду погранпереходов на границе с Украиной-1

Забастовки прекратятся минимум до 1 марта. Вместе с тем, как отмечают активисты, подписанный документ означает не конец протестов, а лишь их приостановку. Напомним, в ноябре польские перевозчики заблокировали сначала три, а позже четыре основных КПП на границе с Украиной. Протестующие требовали отмены льгот, которые Евросоюз предоставил украинским дальнобойщикам.

# Акции протеста

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