Прямой эфир

В Чикаго при задержании застрелили 13-летнего мальчика. Это вызвало волну протестов

17 апреля 2021 11:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В США новая волна протестов: в Чикаго офицер полиции застрелил 13-летнего латиноамериканца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чикаго при задержании застрелили 13-летнего мальчика. Это вызвало волну протестов-1

Стражи правопорядка приехали на вызов по поводу стрельбы и увидели убегающего парня. Один из офицеров погнался за ним. Догнав подростка, он приказал ему поднять руки, а затем выстрелил в грудь. Мальчик скончался на месте.

В Чикаго при задержании застрелили 13-летнего мальчика. Это вызвало волну протестов-4

Позже полицейский рассказал, что увидел в руках парня пистолет. Тем не менее семья молодого человека после просмотра видео с места трагедии прокомментировала, что «видео говорит само за себя» – на кадрах видно, что в руках у подростка ничего не было и он выполнял все требования полицейского.

# Гибель детей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Скромная церемония, как он того хотел. В Великобритании прощаются с принцем Филиппом
17 апреля 2021 11:24

Скромная церемония, как он того хотел. В Великобритании прощаются с принцем Филиппом

Захват заложников в Тбилиси. Что известно о нападавшем
16 апреля 2021 15:17

Захват заложников в Тбилиси. Что известно о нападавшем

В Кандагаре неизвестные заложили бомбу на обочине. От взрыва погибли четыре человека
16 апреля 2021 13:53

В Кандагаре неизвестные заложили бомбу на обочине. От взрыва погибли четыре человека