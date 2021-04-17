В Чикаго при задержании застрелили 13-летнего мальчика. Это вызвало волну протестов

Стражи правопорядка приехали на вызов по поводу стрельбы и увидели убегающего парня. Один из офицеров погнался за ним. Догнав подростка, он приказал ему поднять руки, а затем выстрелил в грудь. Мальчик скончался на месте.

Позже полицейский рассказал, что увидел в руках парня пистолет. Тем не менее семья молодого человека после просмотра видео с места трагедии прокомментировала, что «видео говорит само за себя» – на кадрах видно, что в руках у подростка ничего не было и он выполнял все требования полицейского.