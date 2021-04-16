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В Кандагаре неизвестные заложили бомбу на обочине. От взрыва погибли четыре человека

16 апреля 2021 13:53
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Новости Афганистана. Четыре мирных жителя погибли в результате мощного взрыва в афганской провинции Кандагар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кандагаре неизвестные заложили бомбу на обочине. От взрыва погибли четыре человека-1

Неизвестные заложили бомбу на обочине дороги. На данный момент известно только то, что все жертвы – члены одной семьи. Среди них двое детей. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку. Ведется расследование.

# Теракт в Афганистане # Фотофакт

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