Захват заложников в Тбилиси. Что известно о нападавшем

Новости Грузии. Несколько часов назад в Тбилиси завершилась спецоперация по освобождению заложников в банке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Захватчиком оказался 28-летний мужчина, который приехал в столицу буквально на днях. Мотивы его действий пока не известны. По некоторым данным, у него были долги по кредитам. Как сообщают местные СМИ, перед нападением подозреваемый купил в долг пневматическое оружие. Захватив банк, он не предъявил ни одного требования. В заложниках были семь человек.