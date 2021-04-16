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Захват заложников в Тбилиси. Что известно о нападавшем

16 апреля 2021 15:17
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Новости Грузии. Несколько часов назад в Тбилиси завершилась спецоперация по освобождению заложников в банке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Захват заложников в Тбилиси. Что известно о нападавшем-1

Захватчиком оказался 28-летний мужчина, который приехал в столицу буквально на днях. Мотивы его действий пока не известны. По некоторым данным, у него были долги по кредитам. Как сообщают местные СМИ, перед нападением подозреваемый купил в долг пневматическое оружие. Захватив банк, он не предъявил ни одного требования. В заложниках были семь человек.

Захват заложников в Тбилиси. Что известно о нападавшем-4

В итоге все завершилось благополучно. В результате переговоров с полицией нападавший сдался. Сейчас его допрашивают. Никто не пострадал.

# Захват заложников # Фотофакт

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