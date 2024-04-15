В Чикаго неизвестные убили 7-летнюю девочку

Двое неизвестных напали на семью в Чикаго. 7-летняя девочка погибла, еще семь человек получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них годовалый малыш, за жизнь которого борются в больнице. О состоянии пострадавших не сообщается. Злоумышленники открыли огонь на улице у дома. Они сделали не менее 18 выстрелов, столько пуль нашли на месте преступления. Подозреваемые в розыске, их личности пока не установлены.