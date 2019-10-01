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В честь 70-летия образования КНР в Пекине прошёл самый крупный в истории страны военный парад

01 октября 2019 09:12
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Новости Китая. Торжественные мероприятия проходят по всему Китаю в честь 70-летия образования КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В честь 70-летия образования КНР в Пекине прошёл самый крупный в истории страны военный парад-1

Участие в нем приняли 15 тысяч военнослужащих, 160 боевых самолетов и 580 единиц техники. В столице усилены меры безопасности: частично приостановлена работа метрополитена, на всех перекрестках, площадях в центральной части Пекина выставлены усиленные наряды полиции. 

В честь 70-летия образования КНР в Пекине прошёл самый крупный в истории страны военный парад-4

Председателя КНР Си Цзиньпина и дружественный народ этой страны с национальным праздником поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В честь 70-летия образования КНР в Пекине прошёл самый крупный в истории страны военный парад-7

# Китай # Фотофакт

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