Мужчинам в Южной Корее по случаю рождения ребёнка будут давать отпуск

Новости Южной Кореи. По случаю рождения ребенка мужчинам в Южной Корее будут давать отпуск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Южной Кореи. По случаю рождения ребенка мужчинам в Южной Корее будут давать отпуск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работники мужского пола смогут до 10 дней посвятить семье и новорожденному. Соответствующие поправки в законодательство вступают в силу уже сегодня.
Ранее мужчинам по случаю пополнения давали лишь три дня выходных. Отпуск по уходу за ребенком будет оплачиваться. Половину суммы будут выплачивать власти, остальное – работодатель. Данная мера призвана увеличить число отцов, ухаживающих за собственными детьми.