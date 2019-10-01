Мужчинам в Южной Корее по случаю рождения ребёнка будут давать отпуск

Новости Южной Кореи. По случаю рождения ребенка мужчинам в Южной Корее будут давать отпуск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники мужского пола смогут до 10 дней посвятить семье и новорожденному. Соответствующие поправки в законодательство вступают в силу уже сегодня.