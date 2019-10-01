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Мужчинам в Южной Корее по случаю рождения ребёнка будут давать отпуск

01 октября 2019 08:55
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Новости Южной Кореи. По случаю рождения ребенка мужчинам в Южной Корее будут давать отпуск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчинам в Южной Корее по случаю рождения ребёнка будут давать отпуск -1

Работники мужского пола смогут до 10 дней посвятить семье и новорожденному. Соответствующие поправки в законодательство вступают в силу уже сегодня.

Мужчинам в Южной Корее по случаю рождения ребёнка будут давать отпуск -4

Ранее мужчинам по случаю пополнения давали лишь три дня выходных. Отпуск по уходу за ребенком будет оплачиваться. Половину суммы будут выплачивать власти, остальное – работодатель. Данная мера призвана увеличить число отцов, ухаживающих за собственными детьми.

# Дети # Фотофакт

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