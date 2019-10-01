Новости Беларуси. Греция ужесточила политику предоставления убежища мигрантам. На такие меры власти были вынуждены пойти из-за бунта беженцев на острове Лесбос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рассмотрение прошений решено ускорить, а тем, кто не выполняет требования властей, будет отказано в убежище. Также изменится режим содержания просителей – они будут под стражей, а нарушение условий пребывания в центре сразу же повлечет отказ от приема заявлений.