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Греция ужесточила политику предоставления убежища мигрантам

01 октября 2019 08:43
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Новости Беларуси. Греция ужесточила политику предоставления убежища мигрантам. На такие меры власти были вынуждены пойти из-за бунта беженцев на острове Лесбос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Греция ужесточила политику предоставления убежища мигрантам -1

Рассмотрение прошений решено ускорить, а тем, кто не выполняет требования властей, будет отказано в убежище. Также изменится режим содержания просителей – они будут под стражей, а нарушение условий пребывания в центре сразу же повлечет отказ от приема заявлений.

Греция ужесточила политику предоставления убежища мигрантам -4

Греция ужесточила политику предоставления убежища мигрантам -6

# Международная политика # Фотофакт

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