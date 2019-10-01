В Словакии погибла девушка, жители Чехии и Польши остались без света. Последствия мощного урагана в Европе

Новости Европы. По центральной Европе пронесся сильный ураган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Европы. По центральной Европе пронесся сильный ураган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Непогода привела к гибели как минимум двух человек. В Словакии из-за упавшего дерева погибла девушка. Еще несколько человек пострадали. В Германии дерево рухнуло на автомобиль. Водителя спасти не удалось.
От Берлина до Гамбурга и Ганновера было приостановлено движение железнодорожного транспорта. В Чехии ураган оставил без электроснабжения 22 тысячи семей. Порывы ветра достигали 80 километров в час. В темноту погрузились и дома в Польше. Без света остались 125 тысяч потребителей.