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В Словакии погибла девушка, жители Чехии и Польши остались без света. Последствия мощного урагана в Европе

01 октября 2019 08:46
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Новости Европы. По центральной Европе пронесся сильный ураган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Словакии погибла девушка, жители Чехии и Польши остались без света. Последствия мощного урагана в Европе -1

Непогода привела к гибели как минимум двух человек. В Словакии из-за упавшего дерева погибла девушка. Еще несколько человек пострадали. В Германии дерево рухнуло на автомобиль. Водителя спасти не удалось.

В Словакии погибла девушка, жители Чехии и Польши остались без света. Последствия мощного урагана в Европе -4

От Берлина до Гамбурга и Ганновера было приостановлено движение железнодорожного транспорта. В Чехии ураган оставил без электроснабжения 22 тысячи семей. Порывы ветра достигали 80 километров в час. В темноту погрузились и дома в Польше. Без света остались 125 тысяч потребителей.

В Словакии погибла девушка, жители Чехии и Польши остались без света. Последствия мощного урагана в Европе -7

# Ураганы # Фотофакт

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