В Словакии погибла девушка, жители Чехии и Польши остались без света. Последствия мощного урагана в Европе

Новости Европы. По центральной Европе пронесся сильный ураган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода привела к гибели как минимум двух человек. В Словакии из-за упавшего дерева погибла девушка. Еще несколько человек пострадали. В Германии дерево рухнуло на автомобиль. Водителя спасти не удалось.