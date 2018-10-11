Прямой эфир

Новый экипаж стартует на МКС с космодрома Байконур: команда исследует отверстие в «Союзе МС-09»

11 октября 2018 08:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

11 октября новый экипаж стартует на МКС с космодрома Байконур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Роскосмос ведет прямую трансляцию прямо со стартовой площадки.

Новый экипаж стартует на МКС с космодрома Байконур: команда исследует отверстие в «Союзе МС-09»-1

На орбиту отправятся российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Их задача – исследование дыру в «Союзе МС-09».

Во время экспедиции Овчинину предстоит совершить первый в карьере выход в открытый космос. В середине ноября ему потребуется разобрать часть внешней обшивки «Союза МС-09», чтобы попытаться установить причины появления отверстия в корабле, которое привело к падению давления на МКС 30 августа.

Новый экипаж стартует на МКС с космодрома Байконур: команда исследует отверстие в «Союзе МС-09»-4

# Космос # Алексей Овчинин # Ник Хейг # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На трассе в Сербии столкнулись 34 автомобиля и грузовик: погибли 7 человек
10 октября 2018 18:34

На трассе в Сербии столкнулись 34 автомобиля и грузовик: погибли 7 человек

Украина отказалась от наблюдателей от СНГ на президентских выборах
10 октября 2018 16:57

Украина отказалась от наблюдателей от СНГ на президентских выборах

В ООН подсчитали число жертв, пострадавших от стихийных бедствий за последние 20 лет
10 октября 2018 13:57

В ООН подсчитали число жертв, пострадавших от стихийных бедствий за последние 20 лет