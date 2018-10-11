Новый экипаж стартует на МКС с космодрома Байконур: команда исследует отверстие в «Союзе МС-09»

11 октября новый экипаж стартует на МКС с космодрома Байконур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Роскосмос ведет прямую трансляцию прямо со стартовой площадки.

На орбиту отправятся российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Их задача – исследование дыру в «Союзе МС-09».

Во время экспедиции Овчинину предстоит совершить первый в карьере выход в открытый космос. В середине ноября ему потребуется разобрать часть внешней обшивки «Союза МС-09», чтобы попытаться установить причины появления отверстия в корабле, которое привело к падению давления на МКС 30 августа.