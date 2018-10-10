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На трассе в Сербии столкнулись 34 автомобиля и грузовик: погибли 7 человек

10 октября 2018 18:34
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Новости Сербии. Массовое ДТП произошло на главном шоссе в центре Сербии. На трассе столкнулись 34 автомобиля, а также грузовик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На трассе в Сербии столкнулись 34 автомобиля и грузовик: погибли 7 человек-1

Авария стала причиной гибели 7 человек.

На трассе в Сербии столкнулись 34 автомобиля и грузовик: погибли 7 человек-4

Еще 27 водителей и пассажиров с различными травмами доставили в больницы.

На трассе в Сербии столкнулись 34 автомобиля и грузовик: погибли 7 человек-7

По предварительным данным, ДТП спровоцировал сильный туман.

# Авария # Фотофакт

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