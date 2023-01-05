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В Чехии зафиксирована крупнейшая вспышка птичьего гриппа

05 января 2023 06:41
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Новости Чехии. В Чехии уничтожат более 700 тысяч кур – это 15 % от всех несушек в стране. Причиной стала вспышка птичьего гриппа, крупнейшая в истории Чехии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чехии зафиксирована крупнейшая вспышка птичьего гриппа-1

Как рассказал представитель главного ветуправления страны, вирус обнаружили на ферме в районе города Тахов. Распространяется он крайне быстро, а потому действовать решили радикально и уничтожить не 2 тысяч заболевших кур, как изначально планировали, а всех птиц в хозяйстве. Утилизации подлежат и несколько миллионов куриных яиц.

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# Птичий грипп # Новости Чехии # Фотофакт

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