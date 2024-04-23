В Чехии задержали украинца, готовившего покушение на президента Словакии

Чешская контрразведка сорвала попытку убийства недавно избранного президента Словакии Петера Пеллегрини. Задержан 24-летний уроженец Украины Марунич В., который планировал совершить это покушение. Об этом пишет ТАСС.

Его задержали в Брно, когда он попытался достать из тайника оружие. Марунич В., родом из Винницы, живет в Чехии с 2021 года. Ранее его задерживали в Украине за распространение детской порнографии и за мошенничество. В поле внимания чешской службы контрразведки он попал в декабре прошлого года.