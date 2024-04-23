Прямой эфир

В Чехии задержали украинца, готовившего покушение на президента Словакии

23 апреля 2024 12:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Чешская контрразведка сорвала попытку убийства недавно избранного президента Словакии Петера Пеллегрини. Задержан 24-летний уроженец Украины Марунич В., который планировал совершить это покушение. Об этом пишет ТАСС.

Его задержали в Брно, когда он попытался достать из тайника оружие. Марунич В., родом из Винницы, живет в Чехии с 2021 года. Ранее его задерживали в Украине за распространение детской порнографии и за мошенничество. В поле внимания чешской службы контрразведки он попал в декабре прошлого года.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Шойгу: потери ВСУ с начала спецоперации составляют 500 тысяч человек
23 апреля 2024 12:23

Шойгу: потери ВСУ с начала спецоперации составляют 500 тысяч человек

Швейцария разморозила связанные с РФ активы на сумму 290 млн франков
23 апреля 2024 11:42

Швейцария разморозила связанные с РФ активы на сумму 290 млн франков

В Харькове начались перебои в ТВ из-за уничтожения телевышки
23 апреля 2024 11:20

В Харькове начались перебои в ТВ из-за уничтожения телевышки

ФСБ России предотвратила теракт, задержав сторонника украинских националистов
23 апреля 2024 11:00

ФСБ России предотвратила теракт, задержав сторонника украинских националистов

Испанский военный погиб на учениях НАТО в Польше
23 апреля 2024 10:54

Испанский военный погиб на учениях НАТО в Польше

10 человек погибли при столкновении вертолётов в Малайзии
23 апреля 2024 10:53

10 человек погибли при столкновении вертолётов в Малайзии

Минобороны России показало эвакуацию трофейного танка Leopard
23 апреля 2024 10:52

Минобороны России показало эвакуацию трофейного танка Leopard

В ФСБ РФ заявили, что предотвратили теракт в Брянске
23 апреля 2024 10:16

В ФСБ РФ заявили, что предотвратили теракт в Брянске

Во время учений НАТО в Польше погиб испанский солдат
23 апреля 2024 08:59

Во время учений НАТО в Польше погиб испанский солдат

10 человек погибли. Два военных вертолета столкнулись в Малайзии
23 апреля 2024 08:51

10 человек погибли. Два военных вертолета столкнулись в Малайзии

В КНДР прошли первые учения по ответной ядерной контратаке
23 апреля 2024 08:42

В КНДР прошли первые учения по ответной ядерной контратаке

WSJ: Дональд Трамп называл Украину частью России
23 апреля 2024 07:56

WSJ: Дональд Трамп называл Украину частью России