Шойгу: потери ВСУ с начала спецоперации составляют 500 тысяч человек

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о потерях украинских войск в 500 000 с начала специальной военной операцией. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что украинскому режиму так и не удалось достичь своих целей, даже несмотря на подготовку со стороны НАТО. Русские военные показали, что западное оружие их не превосходит.

Также Шойгу отметил, что Вашингтон планирует предоставить Киеву порядка 61 млрд долларов для того, чтобы не допустить развала армии Украины, большая часть которых уйдет на пополнение американского ВПК.

Россия будет продолжать укреплять свою армию в ответ на угрозы со сторон США и их стран-союзников, подчеркнул министр. Российские войска удерживают инициативу на передовой и продолжают оттеснять противника. Шойгу отметил, что российская армия будет продолжать выполнение своих задач до полного достижения целей операции.