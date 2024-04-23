Швейцария разморозила связанные с РФ активы на сумму 290 млн франков

Швейцария освобождает активы, имеющие отношения к России, на сумму 290 миллионов швейцарских франков (около 318 миллионов долларов) в 2023 году. Об этом пишет РИА Новости.

Это стало следствием снятия санкций ЕС с определенных лиц и выяснения происхождения части средств. Имущество на сумму 140 миллионов швейцарских франков (около 153 миллионов долларов) разблокировано, поскольку его заморозка была сочтена необоснованной.

В то же время общий объем российских активов уменьшился на 150 миллионов франков (около 165 миллионов долларов) в результате того, что некоторые лица были удалены из санкционных списков ЕС. Однако в связи с расширением черного списка в 2023 году Швейцария дополнительно заблокировала активы на сумму 50 миллионов франков (около 55 миллионов долларов).