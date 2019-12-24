В Чехии угольные шахты остановились из-за хакерской атаки

Новости Чехии. Угольные шахты в Чехии остановили работу из-за хакерской атаки. Она вывела из строя компьютерную систему крупнейшей угледобывающей компании в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа, обеспечивающая и контролирующая производственный процесс в офисах и подземных коридорах, зависла и не реагирует на команды операторов. В целях обеспечения безопасности сотрудников компания эвакуировала людей из тоннелей и приостановила работу. К расследованию происшествия привлечены спецслужбы и полиция. Когда шахты возобновят работу неизвестно.