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В Чехии угольные шахты остановились из-за хакерской атаки

24 декабря 2019 08:09
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Новости Чехии. Угольные шахты в Чехии остановили работу из-за хакерской атаки. Она вывела из строя компьютерную систему крупнейшей угледобывающей компании в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чехии угольные шахты остановились из-за хакерской атаки-1

Программа, обеспечивающая и контролирующая производственный процесс в офисах и подземных коридорах, зависла и не реагирует на команды операторов. В целях обеспечения безопасности сотрудников компания эвакуировала людей из тоннелей и приостановила работу. К расследованию происшествия привлечены спецслужбы и полиция. Когда шахты возобновят работу неизвестно.

В Чехии угольные шахты остановились из-за хакерской атаки-4

# Хакеры # Фотофакт

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