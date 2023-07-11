В Чехии теряют доверие к НАТО – соцопрос

Если год назад к Североатлантическому альянсу хорошо относились 67 % чехов, то в 2023 году этот показатель упал до 56 %. В стране стали хуже относиться и к Евросоюзу, так как, по мнению опрошенных, НАТО и ЕС достаточно сильно связаны между собой. Как следствие, если год назад авторитет Европейского союза признавали почти 60 % жителей страны, то в 2023-м их число гораздо скромнее – всего 46 %.