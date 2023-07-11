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В Чехии теряют доверие к НАТО – соцопрос

11 июля 2023 11:43
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Новости Чехии. Жители Чехии теряют доверие к НАТО. Об этом говорят данные опроса, проведенного национальным центром изучения общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чехии теряют доверие к НАТО – соцопрос-1

Если год назад к Североатлантическому альянсу хорошо относились 67 % чехов, то в 2023 году этот показатель упал до 56 %. В стране стали хуже относиться и к Евросоюзу, так как, по мнению опрошенных, НАТО и ЕС достаточно сильно связаны между собой. Как следствие, если год назад авторитет Европейского союза признавали почти 60 % жителей страны, то в 2023-м их число гораздо скромнее – всего 46 %.

# НАТО # Новости Чехии # Фотофакт

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