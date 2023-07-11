Литва закупит танки для создания новой дивизии

Новости Литвы. Литва намерена создать новую дивизию и начала для этого закупать для нее танки. О планах рассказал глава Минобороны страны, которая принимает саммит НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас военные расходы Литвы составляют около 3 % ВВП, включая средства, предназначенные для создания инфраструктуры. Для создания дивизии нужно стремиться к большему финансированию. Министр обороны заявил, что на закупку танков потребуется не менее пяти лет. Разговоры о создании дивизии в Литве идут с начала 2023 года. И, как было заявлено, она может появиться к 2030-му. Если Вильнюсу будет не хватать своих подразделений, то их обеспечат союзники по НАТО.